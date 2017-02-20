В Китае дрон с огнеметом поможет убрать мусор с ЛЭП (видео)
20:34, 20 февраля 2017Экология
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В Китае создали беспилотник, оборудованный огнеметом.
Прошли испытания дрона с огнеметом, / скриншот
Об этом сообщает Gizmodo.
Новый беспилотник с восемью винтами используется сотрудниками энергогенерирующей компании Китая для того, чтобы избавиться от полиэтиленовых пакетов и другого мусора, который застрял на ЛЭП в местах, до которых сложно добраться с помощью передвижных автовышек.
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Отмечается, что он был успешно опробован в городе Санъян (провинция Хубей).
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