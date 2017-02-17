Возвращение первой рожденной в США панды в Китай, свадьба альпак и другие новости из мира животных (фотоподборка)

В Ньо-Йорке в течение этой недели проходит престижная собачья выставка Westminster Kennel Club Dog Show, в которой принимают участие четвероногие любимцы самых разных пород. Мероприятие проходит начиная с 1877 года.

В то же время в зоопарке в Красноярске оригинальным способом отметили День всех влюбленных - 14 февраля там состоялось символическая свадьба двух молодых альпак Ромео и Джульетты.

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16 февраля в зоопарке Вашингтона прощались с большой пандой Бао Бао, которая переезжает в Китай. Бао Бао стала первой пандой, которая родилась в США, и за три года стала любимицей местной публики. Однако согласно международному соглашению, все рожденные в США панды должны вернуться на свою историческую родину.

Как сообщал УНИАН, также на этой неделе ученые-экологи назвали количество пострадавших от деятельности человека видов животных.