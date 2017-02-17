Возвращение первой рожденной в США панды в Китай, свадьба альпак и другие новости из мира животных (фотоподборка)

17:25, 17 февраля 2017
Экология
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Подборка лучших фотографий животных за рабочую неделю 13-17 февраля 2017 года, опубликованных в фотосервисе Reuters.

Собака за кулисами Вестминстерского кеннел-клуба в Нью-Йорке, США, 13 февраля 2017 года
Собака за кулисами Вестминстерского кеннел-клуба в Нью-Йорке, США, 13 февраля 2017 года /  © REUTERS
Далматинцы на собачьей выставке в Нью-Йорке, 13 февраля 2017 года
Далматинцы на собачьей выставке в Нью-Йорке, 13 февраля 2017 года /  © REUTERS
Самочка северного кардинала на кормушке в снегопад в пригороде Нью-Йорка, США, 13 февраля 2017 года
Самочка северного кардинала на кормушке в снегопад в пригороде Нью-Йорка, США, 13 февраля 2017 года /  © REUTERS
Молодые альпаки Ромео и Джульетта в День святого Валентина в зоопарке в Красноярске, Россия, 14 февраля 2017 года
Молодые альпаки Ромео и Джульетта в День святого Валентина в зоопарке в Красноярске, Россия, 14 февраля 2017 года /  © REUTERS
Стая птиц летит над Бордо на юго-западе Франции, 14 февраля 2017 года
Стая птиц летит над Бордо на юго-западе Франции, 14 февраля 2017 года /  © REUTERS
Чайка над Амстердамом, Нидерланды, опубликовано 15 февраля 2017
Чайка над Амстердамом, Нидерланды, опубликовано 15 февраля 2017 /  © REUTERS
Цапля в порту недалеко от Амстердама, Нидерланды, опубликовано 15 февраля 2017
Цапля в порту недалеко от Амстердама, Нидерланды, опубликовано 15 февраля 2017 /  © REUTERS
Герцогиня Камилла с шетландским пони на благотворительном мероприятии в Лондоне, Великобритания, 16 февраля 2017 года
Герцогиня Камилла с шетландским пони на благотворительном мероприятии в Лондоне, Великобритания, 16 февраля 2017 года /  © REUTERS
Собака возле электромобилей для детей на международном автосалоне в Монако, 16 февраля 2017 года
Собака возле электромобилей для детей на международном автосалоне в Монако, 16 февраля 2017 года  /  © REUTERS
Панда Бао Бао ест бамбук в ходе прощального мероприятия в Национальном зоопарке в Вашингтоне, США, 16 февраля 2017 года
Панда Бао Бао ест бамбук в ходе прощального мероприятия в Национальном зоопарке в Вашингтоне, США, 16 февраля 2017 года /  © REUTERS
Погонщик купает слона в реке перед участием в фестивале слонов в Лаосе, 17 февраля 2017 года
Погонщик купает слона в реке перед участием в фестивале слонов в Лаосе, 17 февраля 2017 года /  © REUTERS

В Ньо-Йорке в течение этой недели проходит престижная собачья выставка Westminster Kennel Club Dog Show, в которой принимают участие четвероногие любимцы самых разных пород. Мероприятие проходит начиная с 1877 года.

В то же время в зоопарке в Красноярске оригинальным способом отметили День всех влюбленных - 14 февраля там состоялось символическая свадьба двух молодых альпак Ромео и Джульетты.

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16 февраля в зоопарке Вашингтона прощались с большой пандой Бао Бао, которая переезжает в Китай. Бао Бао стала первой пандой, которая родилась в США, и за три года стала любимицей местной публики. Однако согласно международному соглашению, все рожденные в США панды должны вернуться на свою историческую родину.

Как сообщал УНИАН, также на этой неделе ученые-экологи назвали количество пострадавших от деятельности человека видов животных.

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Теги: #животные#фотогалерея