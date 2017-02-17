Министр экологии заявил о намерении уволить главу Госэкоинспекции из-за коррупции

Как сообщил на своей странице в Facebook министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, уже готовы и подписаны акты проверки, свидетельствующие о нарушении.

«Я ознакомился с актами проверки и у меня пока что складывается впечатление, что за этот период в ГЭИ (Государственная экологическая инспекция – ред.) вместо заниматься охраной окружающей среды, планомерно выстраивалась Коррупционная пирамида, задача которой - давление на бизнес, вымогательства и получения взяток», – написал Семерак.

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По его словам, 21 февраля все материалы проверки будут представлены на Коллегии Минприроды и параллельно переданы в правоохранительные органы.

В то же время, как сообщил министр, перед правительством Украины он будет инициировать увольнение с должности руководителя ГЭИ Заики Андрея Николаевича. «Это моя принципиальная позиция, и я рассчитываю на поддержку правительства, коалиции, общественности, каждого бизнесмена, которого "доила" ГЭИ и каждого гражданина, ибо от экологических проблем страдает каждый из нас», – отметил он.

К своему посту министр добавил фотографии яхты, которая использовалась не по назначению – для досуга.