Удивительный мир глубин: определены лучшие подводные фото года (галерея)

Названы лауреаты престижного конкурса лучшей подводной фотографии Underwater Photographer of the Year-2017.

В этом году победителем в категории "Подводный фотограф года" стал француз Габриэль Баратье со снимком "Танцующий осьминог".

Лучшим британским подводным фотографом года жюри конкурса признало Ника Блейка с его фото "Из ниоткуда".

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года National Geographic выложил в сеть лучшие фото животных за последний год.