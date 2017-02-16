Удивительный мир глубин: определены лучшие подводные фото года (галерея)
18:15, 16 февраля 2017Экология
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В Британии определили лучшие подводные фотографии года.
Названы лауреаты престижного конкурса лучшей подводной фотографии Underwater Photographer of the Year-2017.
В этом году победителем в категории "Подводный фотограф года" стал француз Габриэль Баратье со снимком "Танцующий осьминог".
Лучшим британским подводным фотографом года жюри конкурса признало Ника Блейка с его фото "Из ниоткуда".
Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года National Geographic выложил в сеть лучшие фото животных за последний год.
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