Украина и Молдова решили обратиться к ЕС за помощью в ликвидации загрязнения Днестра

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак по итогам сегодняшней встречи премьер-министра Украины и Молдовы, передает пресс-служба министерства.

Сообщается, что по результатам встречи была подписана Дорожную карту развития украинско-молдавского сотрудничества на 2017 год.

"Среди тройки важных приоритетов дальнейшего развития украинско-молдавского сотрудничества - вопрос защиты Днестра. Эта мощная экосистема обеспечивает питьевой водой несколько украинских городов и саму столицу Молдовы – Кишинев, а также является важной для ведения сельского хозяйства. Комиссия будет заниматься вопросами регулирования прохождения воды, экологического состояния воды Днестра и что важно - воздействия гидроэнергетики на экосистему бассейна реки", - отметил Семерак, подчеркнув, что для Украины этот вопрос особенно актуален и требует урегулирования и единого стратегического видения.

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Как отмечают в пресс-службе, Украина также обеспокоена загрязнением Днестра из-за крайне неудовлетворительного состояния очистных сооружений в г. Сороки (Республика Молдова) и негативной ситуации с промышленным загрязнением р. Киргиж-Китай на территории Молдовы.

"Сегодня мы также инициировали принятие решения о совместном обращение к ЕК по поиску партнеров из Европейского Союза для привлечения технологий и финансирования работ по ликвидации загрязнения Днестра. Наши коллеги из Молдовы поддержали такую инициативу", - резюмировал Семерак.

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Как напоминают в Минприроды, в Риме 29 ноября 2012 года во время 6-й сессии совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, между Украиной и Молдовой был подписан договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр.

Договор заключен с целью обеспечения координации совместных действий Украины и Молдовы, направленных на решение насущных трансграничных экологических проблем, обеспечение устойчивого экологического и социально-экономического развития всего бассейна реки Днестр.