Банки, полиэтилен и даже запрещенные химикаты: ученые рассказали о находках в Марианской впадине

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Nature Ecology and Evolution.

Эксперты исследовали обитавших во впадинах бокоплавов - крошечных раков, похожих на креветок. В их организме содержание полихлорированных дифенилов, запрещенных в 1970-х годах, когда оказалось, что они вызывают рак, было в 50 раз выше, чем у крабов, обитающих у реки Ляохэ - одной из самых грязных рек в Китае.

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За период с 1930 по 1970 год в мире было произведено около 1,3 млн тонн ПХД. Они попадали в ткани более крупных животных, которые после смерти становились кормом для бокоплавов и других мелких обитателей впадины.

«Мы все еще расцениваем океан как нечто далекое и нетронутое, сохранное от вмешательства человека. Но наше исследование показывает, что, увы, это далеко от истины», - отмечают исследователи. Далее они собираются оценить содержание пластика в организме морских животных.