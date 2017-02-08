На Херсонщине обнаружили тела 6 косуль, убитых браконьерами

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Европейские косули жили в рукотворном лесу в Олешковськом районе.

Их туда завезли еще в 1960-х годах. Несмотря на то, что животные не являются краснокнижными, охота на них на Херсонщине запрещена, ведь осталось их очень мало.

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Лесники самостоятельно справиться с беспределом не могут, а браконьеры безнаказанно убивают в лесу диких животных.

Один из них уверяет, что стреляли в животных из нарезного оружия.

Сейчас в полиции проводят следственные действия по данному инциденту.

Как сообщал УНИАН, экологи предложили на 25 лет запретить в Украине охоту на лосей.