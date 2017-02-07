Недоношенный детеныш бегемота из американского зоопарка стал звездой соцсетей (видео)
Сотрудники зоопарка в Цинциннати рассказали о первых шагах родившейся у них бегемотихи, которую назвали Фионой. Детеныш появился на свет на шесть недель раньше срока и больше недели оставался слабым.
На ролике, который зоопарк опубликовал в социальных сетях, видно, что Фиона чувствует себя значительно лучше и может держаться на ногах.
Маленький гиппопотам быстро полюбился пользователям соцсетей. Только за день видео с Фионой в Instagram собрало около 25 тысяч просмотров. В комментариях к видеозаписи пользователи отмечают, что бегемотик очень мил, называют Фиону красавицей и желают скорейшего набора веса.
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Работники зоопарка постоянно отчитываются о состоянии здоровья новорожденного зверя. По последней информации, Фиона научилась пить из бутылочки и стремительно набирает вес, который уже приблизился к 17 килограммам.
Encouraging news from hippo headquarters this morning. Fiona was active during the night and consumed a good amount of formula on her own! This video, taken by her animal care staff during the overnight shift, shows Fiona's first steps! Keep the positive vibes coming! #cincinnati #cincinnatizoo #closeenoughtocare #hippo