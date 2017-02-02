Экологи восстановили на Львовщине болото

Об этом сообщает necu.org.ua.

Из-за чего проведенные еще в прошлом веке мелиоративные работы по осушению заболоченные угодья в Заливках претерпели катастрофических изменений, из-за чего сегодня на этой территории резко возросла опасность пожаров на торфяниках, снизилась продуктивность почв, вырос уровень их минерализации.

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Расточье является уникальной территорией, здесь проходит главный европейский водораздел – все реки на юг и впадают в Черное море, на север – в Балтийское. В то же время, большинство водоемов здесь зарегулированы системой мелиоративных каналов, которые были построены еще при советской эпохи, говорят экологи.

Для восстановления болота Заливки был проведен целый набор проектировочных и инженерных работ, при этом использовались различного рода современные материалы.