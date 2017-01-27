В миссии ОБСЕ заявляют, что из-за боевых действий на Донбассе может произойти экологическая катастрофа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время скайп-связи из Донецкой области.

Читайте также В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения на Донбассе

«СММ осуществляла мониторинг ситуации в некоторых опасных локациях вдоль линии соприкосновения в районе фильтровальной станции вблизи Донецка, где хранится хлор, и в районе фенольного завода в Новгородском. На этих объектах хранятся опасные вещества и любой ошибочный выстрел из артиллерии или миномета, любой снаряд, который попадет непосредственно на территорию этих объектов, приведет к утечке опасных веществ в грунтовые воды, что в конечном итоге приведет к тому, что люди будут страдать от серьезных проблем со здоровьем. Если в резервуары, в которых хранится хлор, попадет снаряд, будет утечка хлора и это приведет к катастрофе», - заявил Хуг.