В Каменском в реку Днепр вытекло 300 тонн мазута (фото)

09:45, 26 января 2017
Экология
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Мазут вытекает в реку из тонущей баржи.

В порту в Каменском тонет баржа / sobitie.com.ua

На Днепропетровщине в Каменском в реку Днепр вытекло уже около 300 тонн мазута. Об этом говорится в сюжете ТСН.

sobitie.com.ua

Сообщается, что в местном порту медленно тонет баржа с краном.

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Следовательно, грузовая техника начала наклонятся еще несколько дней назад. Так в реке уже образовалось большое пятно мазута вокруг баржи.

sobitie.com.ua

Издание сообщает, что течь обнаружили еще в августе 2016 года, но ремонт так и не начали.

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Теги: #Днепр#река#мазут#баржа