В Каменском в реку Днепр вытекло 300 тонн мазута (фото)

На Днепропетровщине в Каменском в реку Днепр вытекло уже около 300 тонн мазута. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в местном порту медленно тонет баржа с краном.

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Следовательно, грузовая техника начала наклонятся еще несколько дней назад. Так в реке уже образовалось большое пятно мазута вокруг баржи.

Издание сообщает, что течь обнаружили еще в августе 2016 года, но ремонт так и не начали.