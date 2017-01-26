В Каменском в реку Днепр вытекло 300 тонн мазута (фото)
09:45, 26 января 2017Экология
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Мазут вытекает в реку из тонущей баржи.
В порту в Каменском тонет баржа / sobitie.com.ua
На Днепропетровщине в Каменском в реку Днепр вытекло уже около 300 тонн мазута. Об этом говорится в сюжете ТСН.
sobitie.com.ua
Сообщается, что в местном порту медленно тонет баржа с краном.
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Следовательно, грузовая техника начала наклонятся еще несколько дней назад. Так в реке уже образовалось большое пятно мазута вокруг баржи.
sobitie.com.ua
Издание сообщает, что течь обнаружили еще в августе 2016 года, но ремонт так и не начали.
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