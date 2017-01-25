"Анти-Трамп" продолжается: активисты Greenpeace захватили башенный кран и привязали себя к нему (фото)

Об этом сообщает телеканал Fox 5.

Как отмечается, инцидент произошел рядом со старым зданием газеты The Washington Post. Он вызвал задержки в движении транспорта.

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Активисты также вывесили плакат с надписью Resist (англ. «сопротивляйся»). Об арестах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал участников протеста против него.