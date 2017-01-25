Научная сенсация в Германии: райский птенчик впервые вылупился в неволе (фото)

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Содержание и разведение этих птиц в неволе – дело очень сложное и трудоемкое. Немецким орнитологам удалось добиться сенсационного успеха.

Как отмечает издание, родиной реггиановых райских птиц (Paradisaea raggiana) является Новая Гвинея. Этот райский птенчик вылупился еще в конце декабря в птичьем парке "Вальсроде" в Нижней Саксонии. Через месяц его представили общественности.

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Как пишет агентство dpa, речь идет о первом случае появления потомства этого вида в условиях неволи не только в Германии, но и во всей Европе. Родители происходят из калифорнийского Сан-Диего.

Всего в мире насчитывается около четырех десятков видов райских птиц. Из-за красивых перьев некоторые из них были полностью уничтожены.