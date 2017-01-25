Научная сенсация в Германии: райский птенчик впервые вылупился в неволе (фото)
В Германии в неволе вылупился райский птенчик, что для орнитологов является сенсацией.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Содержание и разведение этих птиц в неволе – дело очень сложное и трудоемкое. Немецким орнитологам удалось добиться сенсационного успеха.
Как отмечает издание, родиной реггиановых райских птиц (Paradisaea raggiana) является Новая Гвинея. Этот райский птенчик вылупился еще в конце декабря в птичьем парке "Вальсроде" в Нижней Саксонии. Через месяц его представили общественности.
Читайте такжеУченые выяснили, почему птицы не седеют в старости
Как пишет агентство dpa, речь идет о первом случае появления потомства этого вида в условиях неволи не только в Германии, но и во всей Европе. Родители происходят из калифорнийского Сан-Диего.
Всего в мире насчитывается около четырех десятков видов райских птиц. Из-за красивых перьев некоторые из них были полностью уничтожены.