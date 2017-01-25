Жебривский: Донецкой области грозит экологическая катастрофа в случае попадания снаряда в фенольный завод

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Донецкой области грозит экологическая катастрофа, если во время обстрела, снаряд попадет в фенольный завод в районе поселка Новгородское, что находится на линии разграничения, передает «112 Украина».

"Боевики по Новгородскому постоянно стреляют и если туда попадет достаточно серьезный снаряд, и прорвет, то понятно, что загрязнению будет подлежать не только территория вокруг города Торецка, но и в сторону Горловки, Енакиево, Донецкой агломерации", - заявил Жебривский.

При этом глава области также пояснил, что такая напряженная ситуация вокруг фенольного завода сохраняется уже не первый год.

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"Очень приятно, что наконец господин Хуг обратил внимание на ситуацию вокруг фенольного завода, потому что мы неоднократно отправляли и на минскую переговорную группу и Нормандский формат и практически всем заинтересованным лицам. И совместный координационный центр по прекращению огня с украинской стороны постоянно подавали заявки на то, чтобы остановить обстрел и на то, чтобы мы могли частично восстановить, потому что там также есть повреждения, время от времени, и мы их ремонтируем", - отметил Жебривский.

Впрочем, кроме химического завода, также существует опасность экологической катастрофы в случае попадания снаряда в фекальные отстойники Бахмутского аграрного союза и увозле Новолуганского.

Как сообщал УНИАН ранее, Донецкая область оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которое находится в Новгородском в непосредственной близости к линии разграничения.

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородском зажатое между позициями сторон только за 400 метров друг от друга", - подчеркнул Хуг.

По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".