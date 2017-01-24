В Средиземном море у побережья Израиля неожиданно появились десятки акул (видео)
20:26, 24 января 2017Экология
1771
Посмотреть на стаи белоперых и песочных акул в город Хадера едут любители дикой природы и острых ощущений.
В Средиземном море у побережья Израиля неожиданно появились десятки акул / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеБольшим белым акулам у берегов Южной Африки грозит вымирание
Местные власти предупредили, что хотя эти виды хищниц на людей не нападают, дайверам следует воздержаться от слишком близкого общения.
Между тем ученые пытаются установить, что стало причиной странного скопления акул.
Предполагают, что их привлекает теплая вода из турбин местной электростанции.
В Средиземном море у побережья Израиля неожиданно появились десятки акул
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter