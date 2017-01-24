В Средиземном море у побережья Израиля неожиданно появились десятки акул (видео)

20:26, 24 января 2017
Экология
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Посмотреть на стаи белоперых и песочных акул в город Хадера едут любители дикой природы и острых ощущений.

В Средиземном море у побережья Израиля неожиданно появились десятки акул /

Об этом сообщает ТСН.

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Местные власти предупредили, что хотя эти виды хищниц на людей не нападают, дайверам следует воздержаться от слишком близкого общения.

Между тем ученые пытаются установить, что стало причиной странного скопления акул.

Предполагают, что их привлекает теплая вода из турбин местной электростанции.

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