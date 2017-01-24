Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов вопреки протестам защитников природы

Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, строительство данных нефтепроводов было остановлено при администрации бывшего президента США Барака Обамы из-за протестов защитников окружающей среды.

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Помимо этого, в агентстве заявили, что строительство трубопровода Dakota Access Pipeline обойдется в $3,8 млрд, по нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс.

В ноябре прошлого года сообщалось, что индейцы Северной Дакоты выступили против постройки нефтепровода.