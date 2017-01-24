Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов вопреки протестам защитников природы
19:38, 24 января 2017Экология
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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL.
Строительство одного из трубопроводов обойдется в $3,8 млрд / Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Как стало известно, строительство данных нефтепроводов было остановлено при администрации бывшего президента США Барака Обамы из-за протестов защитников окружающей среды.
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Помимо этого, в агентстве заявили, что строительство трубопровода Dakota Access Pipeline обойдется в $3,8 млрд, по нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс.
В ноябре прошлого года сообщалось, что индейцы Северной Дакоты выступили против постройки нефтепровода.
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