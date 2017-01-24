Хаджибейский лиман в Одессе сняли с высоты птичьего полета (видео)
14:10, 24 января 2017Экология
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Одессит показал, как выглядел Хаджибейский лиман с высоты птичьего полета до ремонта дамбы и после него.
Видео снято с высоты птичьего полета и размещено на YouTube-канале Fly od wings.
Стоит отметить, что дамба на Хаджибейском лимане требовала ремонта на протяжении долгих лет.
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Ранее СМИ неоднократно сообщали, что капитальный ремонт дамбы Хаджибейского лимана в первую очередь ликвидирует ее аварийность, поскольку в случае прорыва была бы подтоплена значительная часть территории города — до 23 кв. км.
На видео запечатлено, как выглядит сейчас замерзший Хаджибейский лиман.
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