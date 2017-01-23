В Колумбии протесты защитников животных закончились столкновениями с полицией (видео)
18:24, 23 января 2017Экология
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Полиция разогнала митингующих слезоточивым газом.
Протестующие сначала выкрикивали оскорбления в адрес зрителей /скриншот
Об этом сообщает ТСН.
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Люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с проведением в городе боев быков, первых за последние четыре года.
Кровавые развлечения были запрещены предыдущим мэром Боготы, но Конституционный суд решил, что бои быков - это часть культурного наследия страны и позволил возобновить их.
Протестующие сначала выкрикивали оскорбления в адрес зрителей, пришедших на арену, а затем начали бросать камни в полицейских.
В Колумбии протесты защитников животных закончились кровавыми столкновениями с полицией
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