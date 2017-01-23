В Колумбии протесты защитников животных закончились столкновениями с полицией (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Киеве защитники животных протестовали под психбольницей

Люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с проведением в городе боев быков, первых за последние четыре года.

Кровавые развлечения были запрещены предыдущим мэром Боготы, но Конституционный суд решил, что бои быков - это часть культурного наследия страны и позволил возобновить их.

Протестующие сначала выкрикивали оскорбления в адрес зрителей, пришедших на арену, а затем начали бросать камни в полицейских.