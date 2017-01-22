В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения на Донбассе
Донецкая область оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которого находится в Новгородском в непосредственной близости к линии разграничения.
Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.
"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородской зажатое между позициями сторон только за 400 метров друг от друга", - подчеркнул Хуг.
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По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".
Как сообщал УНИАН, председатель ОБСЕ назвал приоритетом расширение возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе.
(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) January 22, 2017
(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted – ceasefire and disengagement needed in this area!— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) January 22, 2017