В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения на Донбассе

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородской зажатое между позициями сторон только за 400 метров друг от друга", - подчеркнул Хуг.

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По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".

Как сообщал УНИАН, председатель ОБСЕ назвал приоритетом расширение возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе.

(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) January 22, 2017