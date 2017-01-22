В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения на Донбассе

21:31, 22 января 2017
Экология
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Донецкая область оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которого находится в Новгородском в непосредственной близости к линии разграничения.

По словам Хуга, вся Донецкая область может быть загрязнена / УНИАН

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Об этом сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородской зажатое между позициями сторон только за 400 метров друг от друга", - подчеркнул Хуг.

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По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".

Как сообщал УНИАН, председатель ОБСЕ назвал приоритетом расширение возможностей миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ#загрязнение