Минэкологии получило своего госсекретаря
16:15, 19 января 2017Экология
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Кабинет министров Украины назначил Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов.
Кабмин назначил госсекретаря Минэкологии / antikor.com.ua
Соответствующее распоряжение от 18 января 2017 года № 25-р обнародовано на правительственном портале.
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"Назначить Дмитренко Геннадия Васильевича государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок три месяца", - говорится в документе.
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