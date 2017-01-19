Минэкологии получило своего госсекретаря

Соответствующее распоряжение от 18 января 2017 года № 25-р обнародовано на правительственном портале.

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"Назначить Дмитренко Геннадия Васильевича государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок три месяца", - говорится в документе.