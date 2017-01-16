На Житомирщине спасли двух примерзших ко льду лебедей (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области.

Сообщается, что 16 января около 11:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Радомышль, на реке Микка, двое лебедей нуждаются в помощи. Позвонила местная жительница, которая проживает недалеко от водоема, она и заметила птиц. По указанному адресу был направлен дежурный караул бойцов 16-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 6 человек.

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Они установили, что на расстоянии 30 м от берега находятся 2 лебедей, которые примерзли ко льду. Спасатели с помощью надувной лодки и сетки сумели поймать птиц и доставили их к берегу.

Сосед женщины, которая заметила лебедей, вызвался ухаживать за ними до самой весны и с первым теплом они вернутся на волю.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Радомышле Житомирской области спасли двух лебедей, которые примерзли ко льду.