Минэкологии получило 39 заявок на размещение солнечных электростанций в Чернобыльской зоне

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр экологии Остап Семерак.

«1 января 2017 года завершился первый этап сбора заявок на размещение проектов. Получили 39 заявок от компаний на локализацию проектов. Это хороший прогресс в реализации нашего амбициозного плана – парка возобновляемой энергетики в Чернобыльской зоне», – написал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Семерак сообщил, что китайские компании CCEC и GCL готовы инвестировать более 1 млрд долл. в течение 2017-2018 годов в проекты по развитию солнечной энергетики в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Ранее министр сообщал, что около 10 компаний заинтересовались проектами строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения.

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В конце августа прошлого года Госагентство по управлению зоной сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составит 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.

Согласно презентационным материалам, строить солнечные электростанции планируется в 10-километровой зоне в направлении на юг от Чернобыльской АЭС. Подготавливаемые для строительства участки расположены вблизи дорог и линий электропередач. Солнечное излучение на территории составляет 1300 кВт-ч на 1 кв. м. Отмечается, что к существующей инфраструктуре можно подключить 200 МВт генерирующих мощностей. При вложении средств в расширение инфраструктуры мощности подключения можно увеличить до 1200 МВт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения презентовало проект строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.