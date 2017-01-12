"Мусорный кризис": власти Ливана признали угрозу самолетам из-за птиц с местной свалки
Самолетам, взлетающим и садящимся в аэропорту Бейрута, угрожают птицы, которые прилетают кормиться к соседней свалке, признал министр транспорта Ливана Юсеф Фенианос.
Министр заявил, что страна столкнулась с чрезвычайной ситуаций, поскольку птицы продолжают прибывать в район аэропорта, пишет Русская служба BBC.
Во вторник самолет Middle East Airlines столкнулся с большой стаей птиц во время посадки в аэропорту Бейрута, сообщили местные СМИ.
Активисты призывают закрыть свалку, пока ситуация не привела к аварии.
Свалка "Коста-Брава" появилась в районе аэропорта в марте 2016 года как временное решение мусорного кризиса в городе, возникшего после закрытия главной свалки Бейрута.
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Однако запланированный завод по переработке отходов возле новой свалки так и не был построен, в то время как высота кучи мусора, как сообщается, уже достигла девяти метров.
Экологи в течение нескольких месяцев предупреждали, что свалка привлекает грызунов и все возрастающее число птиц. В августе ливанский союз пилотов также предупредил об опасности попадания птиц в двигатели самолетов.
Однако до сих пор власти не предпринимали ничего для решения этой проблемы.