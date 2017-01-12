В болотах центральной Африки обнаружили торфяник размером с Англию

Об этом сообщает Indicator со ссылкой на Nature.

Торфяник расположен в центральной части впадины Конго. Выбросы углекислого газа из него составляют 30 миллиардов тонн.

Исследовательская группа на протяжении трех лет изучала удаленные болотистые тропические леса, чтобы найти образцы торфа для проведения лабораторного анализа. Затем ученые совместили полученные результаты со спутниковыми данными.

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«Мы выяснили, что торф в центральной части впадины Конго покрывает колоссальное количество земли. Это крупнейший торфяной комплекс из всех когда-либо найденных в тропиках. Мы также нашли 30 миллиардов тонн углерода, о существовании которого еще никто не знал. Удивительно, что в 2016 году подобные открытия все еще имеют место», - сообщил автор исследования Саймон Льюис.

На этот торфяник приходится почти 30% мирового запаса углерода в торфяной толще. Ученые отметили, что площадь обнаруженного торфяника превращает Центральную Африку в место самого обширного в мире торфяного комплекса.