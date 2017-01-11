"Зеленые" тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств снизили на 6,5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тарифы на отпуск в сеть электроэнергии, которая производится на солнечных и ветровых электростанциях, установленных в частных домохозяйствах, на 6,5%.

Об этом говорится в постановлении регулятора №2382 от 29 декабря 2016 года.

Согласно документу, тариф для солнечных установок, введенных в эксплуатацию в 2017-2019 годах, снижен на 34,51 копейки/кВт-ч – до 498,17 копейки/кВт-ч, для введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 годах, – на 35,93 копейки/кВт-ч, до 523,37 копейки/кВт-ч, а для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года, – на 38,21 копейки/кВт-ч, до 551,54 копейки/кВт-ч.

Для ветряных установок, введенных в эксплуатацию в 2015-2019 годах, тариф снижен на 22,19 копейки/кВт-ч – до 320,25 копейки/кВт-ч.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня 2015 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий частным домохозяйствам, оснащенными солнечными и ветровыми электрогенерирующими установками, продавать излишки электроэнергии энергорынку.

Принятый Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" определяет, что мощность таких установок не должна превышать 30 кВт, а стоимость электроэнергии устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.