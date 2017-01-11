"Отличный способ начать новый год": американец спас примерзшего к трубе воробья (видео)

Соответствующее видео под именем Нельсон Уилсон он обнародовал на You-tube.

В аннотации к ролику американец сообщил, что при кормлении своих лошадей в первое утро Нового года он заметил одинокого вьюрка, что сидел на стальном заборе возле бака для воды.

«Резервуар нагревают, чтобы удержать его от замерзания. Это не редкость для птиц – пить из нагретого резервуара. Видимо, эта несчастная птица намочила лапки, и, пытаясь улететь, оказалась замороженной к забору в условиях преимущественно нулевых температур Айдахо», – пояснил автор видео.

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По его словам, он попытался согреть лапы перепуганной птице, нажимая ладонью на них, в то же время мягко сдерживая взмах крыльями. После этого он начал отогревать их своим теплым дыханием, что в конце концов принесло быстрый успех.

«Ласковое боковое движение моим большим пальцем принесло свободу перепуганной птице и улыбку удовольствия на моем лице ... отличный способ начать новый год», – резюмировал операцию по спасению воробья американец.