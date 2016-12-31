Праздника не будет: правоохранители задержали группу "сталкеров", которые хотели встречать Новый год в зоне ЧАЭС
Четверо любителей экстремального туризма скрывались в нежилом доме в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области в своем Facebook.
Согласно сообщению, сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех сталкеров во время патрулирования зоны отчуждения, в нежилом доме, в районе отселенного с. Иловница Иванковского района.
"Жители Киевщины 28 и 30 лет, 23-летний житель Харьковской области и 25-летняя жительница г. Луцк вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма и собирались встретить Новый год в г. Припять", - отмечают в полиции.
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Сообщается, что в отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым людям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.
Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей.