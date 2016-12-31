Праздника не будет: правоохранители задержали группу "сталкеров", которые хотели встречать Новый год в зоне ЧАЭС

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области в своем Facebook.

Согласно сообщению, сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили четырех сталкеров во время патрулирования зоны отчуждения, в нежилом доме, в районе отселенного с. Иловница Иванковского района.

"Жители Киевщины 28 и 30 лет, 23-летний житель Харьковской области и 25-летняя жительница г. Луцк вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма и собирались встретить Новый год в г. Припять", - отмечают в полиции.

Читайте такжеКабмин выделил 93,6 млн гривен на решение проблем в зоне отчуждения

Сообщается, что в отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым людям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей.