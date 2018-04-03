Эко-итоги года: лысые Карпаты, янтарная Волынь, загрязненный Донбасс

Чернобыль: новый саркофаг

Самым позитивным и самым громким экологическим событием 2016 года для Украины, да и, пожалуй, для всей мировой общественности, стало накрытие новым саркофагом четвертого реактора Чернобыльской АЭС - в строительстве арки принимали участие более 40-ка стран, проект возводили 9 лет, а полтора миллиарда евро на него собирали всем миром.

Напомним, первое «Укрытие» над четвертым энергоблоком появилось в ноябре 1986 года. Старый саркофаг 30 лет сдерживал распространение радиации, пока в 2013 году его стены не начали обваливаться. Укрытие необходимо было оградить от дождей и снега, способных вызвать непредвиденные химические реакции. К тому же, под старой конструкцией невозможно было работать с накопившимися отходами.

Постройка второго защитного сооружения началась в 2007 году. Количество металла, который использовали при возведении арки, в три раза превышает количество стали, потраченной на строительство Эйфелевой башни. Общая площадь укрытия равна двенадцати футбольным полям (86 тысяч квадратных метров), а высоту свода можно сравнить с высотой Статуи Свободы в США…

Для обеспечения безопасности, арку строили на расстоянии 327 метров от самого реактора, а после - двигали в его сторону с помощью домкратов по специальным рельсам. Наконец, 29 ноября 2016 года надвижка была завершена. «Успешно накрыт через 30 лет после катастрофы 1986 года, в результате удивительного подвига инженеров», - говорилось в сообщении в Twitter Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – распорядителя средств на возведение Арки.

Конструкция позволит начать демонтаж четвертого энергоблока и, планируется, что будет защищать окружающую среду на протяжении 100 лет.

«Эта Арка – самое большое в мире движимое наземное сооружение, которое весит 36,5 тысяч тонн. Представляете?! 109 метров высоты, 250 ширины и 150 длины. Толщина стенки составляет 12 метров», - рассказал в интервью УНИАН министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Кроме того, по его словам, в этом году было завершено изъятие ядерного топлива из первого и второго энергоблоков АЭС.

Мусорный апокалипсис

Окраина села Грибовичи в 15 км от Львова в 2016-м году стала одним из самых опасных экологических объектов Украины. Территорию, на которой раскинулся полигон твердых бытовых отходов, экологи называли вторым Чернобылем.

Образовываться свалка начала еще в пятидесятых годах прошлого столетия. Тогда планировалось, что она будет работать не дольше 25 лет. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Куча мусора росла, и за почти шесть десятков лет разрослась до территории в 33 гектара. Для понимания масштабов – это размер 55 футбольных полей. В высоту «гора» мусора достигает около 60 метров.

Львовская свалка оказалась бомбой замедленного действия и сдетонировала она в конце весны - 28 мая, полигон начал гореть. Едкий дым отравлял воздух почти две недели. Попытка потушить пожар привела к обвалу, случившемуся 30 мая. Лавина мусора размером с многоэтажный дома накрыла трех спасателей и эколога, которые работали на месте возгорания. На следующий день троих пожарников нашли мертвыми, обнаружить тело эколога так и не удалось.

Трагедия в Грибовичах обратила внимание на несовершенную систему обращения с мусором в Украине и привела к разработке новой Национальной «мусорной» стратегии. В документе речь идет о том, что все существующие полигоны будут пересчитаны, а сортировка отходов и дальнейшее с ними обращение будут проводиться в Украине на специальных территориях. Эксперты прогнозируют, что благодаря таким нововведениям, к 2022 году в Украине будет сортироваться и отправляться на переработку 50% твердых бытовых отходов, а к 2030 году – 90%.

Но пока власти ищут пути решения проблемы, львовский мусор «кочует» по Украине.

Вырубка лесов

Громким событием 2016 года стала новость о необходимости отменить мораторий на вывоз необработанной древесины в Европу. Документ, предполагающий запрет на экспорт леса, вступил в силу совсем недавно - с 1 января 2015 года и был введен для поддержки украинской деревообрабатывающей промышленности и для предотвращения бесконтрольного вывоза украинской древесины. Но, как оказалось, именно этот запрет встал на пути получения Украиной денежного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

В представительстве ЕС заявляют, что мораторий является ограничением свободной торговли, а это, мол, противоречит обязательствам Украины в рамках ВТО и в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. «Возможно, вы заметили то, что несмотря на запрет на экспорт леса-кругляка в Украине продолжается незаконная лесозаготовка и контрабанда древесины», - отметили в представительстве ЕС.

С этим, действительно, трудно не согласиться: к сожалению, мораторий действует только на бумаге. Украинские леса продолжают стремительно «лысеть», древесину из Украины вывозят эшелонами. Доказательством этому служит хотя бы тот факт, что на западе страны активисты регулярно фиксируют десятки вагонов с контрабандным лесом. Так, по словам львовского волонтера и активиста Тараса Матвиива, к примеру, только одна поверхностная проверка грузового поезда на станции «Ходоров» в конце мая текущего года засвидетельствовала наличие незаконного перемещения части кругляка сосны: «Вместе с сотрудниками СБУ и госэкоинспектором мы поверхностно проверили весь эшелон и обнаружили, что, как минимум, четверть вагонов загружено деревьями с нарушением закона».

По словам экологов, ежегодно площадь рубок в заповедных объектах составляет 44 тыс. га, или более 1 млн кубометров древесины. «Это около 1/16 или 1/17 всей официальной заготовки леса в Украине», - отметил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

С помощью спутниковых снимков за последние пять лет экологи оценили динамику вырубок лесов в Карпатском регионе. «За 50-70 лет весь лес в Украинских Карпатах будет уничтожен, если сохранится современная тенденция», - подчеркнул Борейко, добавив, что в Карпатах осталось всего около 50 тыс. га древних лесов, и при нынешней скорости вырубок эти уникальные леса могут исчезнуть в течение 2-3 лет.

Вырубка лесов ведет за собой не только экономические, но и экологические проблемы: повышает риски наводнений и паводков, ухудшается родючесть почв и негативно влияет на всю экосистему Украины.

Украинский «клондайк»

Проблема незаконной добычи янтаря на территории Житомирской, Ровенской и Волынской областях вот уже который год на слуху у каждого украинца. Еще в июле 2015 года президент Петр Порошенко дал силовым структурам две недели на решение проблемы, добавив, что 90% камня в Украине добывается нелегально, под прикрытием правоохранительных органов. Однако больше чем за год ситуация так и не сдвинулась с «мертвой точки».

Конечно, силовики едва ли не ежемесячно отчитываются о пойманных на «горячем» копателях, об изъятых килограммах янтаря или даже о единичных «камушках». Вместе с тем, отсутствие комплексного решения проблемы приводит к тому, что «янтарная лихорадка» причиняет ущерб не только государственному бюджету, но и экосистеме регионов. Эксперты утверждают, что способ добычи янтаря мотопомпами обезвоживает земли, наносит вред грунтовым водам. Подрытые деревья заваливаются, а на их место не засаживается новый лес.

Конечно, сегодня какие-то локальные вопросы, связанные с добычей янтаря, можно решать, пользуясь законом о недропользовании и массой подзаконных актов. Однако проблема настолько глобальна, что нужен именно четкий закон, который не позволил бы старателям, или тем, кто их «крышует», использовать нечетко выписанные нормы в других документах. На сегодня диапазон предложений - как решить «янтарное» вопрос - достаточно широк. Одни говорят, что стоит скорее принять законы, которые предусматривают суровое наказание за добычу янтаря и сопротивление при этом правоохранителям. Другие предлагают узаконить деятельность старателей. Тогда они вполне легально сдавать добытый янтарь и не будут давать взяток прокурорам и полицейским. К сожалению, дальше предложений дело до сих пор не идет.

Донбасс: на пороге экологической катастрофы

Еще одной проблемой уходящего года можно назвать опасность экологической катастрофы на Донбассе. Вооруженный конфликт наносит ущерб не только окружающей среде Донецкой и Луганской областей и остается головной болью для всей страны. Без нормальной работы коммунальных служб, без рабочих электросетей, происходит остановка насосов, которые выкачивали шахтные воды. В результате, по словам экологов, затопление шахт Донбасса грозит глобальному уничтожению экосистемы региона: ядовитые воды могут смешаться с грунтовыми, попасть в реки и украинцы, вне зависимости от того, проживают они на подконтрольных Украине территориях или на неподконтрольных, могут остаться без чистой воды.

К слову, по информации министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, подтоплению способствует и российская сторона, которая стимулирует боевиков отключать электричество шахт. Этот факт подтверждает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко: «РФ, не давая возможности откачать воду из затопленных шахт, не реагируя на запросы украинской стороны относительно необходимости проведения срочных ремонтных работ на определенных территориях по восстановлению инфраструктуры, водопроводов, подталкивает Донбасс к экологической катастрофе».

По словам Остапа Семерака, оценить ущерб, нанесенный окружающей среде региона, пока не представляется возможным.

Татьяна Кузнецова