В Днепре появились уникальные для Украины спецавтомобили для перевозки бродячих животных





27 декабря городской голова Днепра Борис Филатов и его заместитель Михаил Лысенко презентовали три новых спецмашины для транспортировки бездомных животных. Стоимость техники составляет около 3,3 млн грн. Она новая: собрана по американским чертежам одной из киевских фирм по заказу мэрии Днепра.

Автомобилями специального назначения будут пользоваться сотрудники КП «Зооконтроль», которое занимается отловом, стерилизацией, вакцинацией от бешенства и чипированием животных. Ранее у предприятия таких машин не было. На улицах города спецавтомобили можно будет увидеть уже в середине января 2017 года.

«Это – первые не только в Украине, но и в СНГ специализированные машины для перевозки бродячих животных. Мы рассматривали разные варианты. Специализированная фирма, которая могла это сделать, находится в США. И она любезно передала нам чертежи. Мы вписали их в техническое задание», – сказал Михаил Лысенко.

Один из автомобилей оснащен изотермическим отсеком, удерживающим установленную температуру, и отсеком с холодильной установкой, в котором температура может опускаться до -40 градусов. Этот транспорт будет использоваться для сбора и перевозки останков животных и других биоматериалов, которые будут сжигать в специальной печи.

Еще две машины – спецавтомобили для отлова собак. Транспорт соответствует европейским правилам перевозки животных. В каждой машине могут разместиться до 12 особей. Отсеки для них разделены специальными решетками – это безопасно и для самих собак, и для людей. Машины также оборудованы специальными стремянками, с помощью которых можно, в том числе, снимать кошек с деревьев.

По данным волонтерских организаций, в Днепре насчитывается около 5 тыс. бездомных животных. В профильном предприятии рассчитывают, что с января ежедневно будут стерилизовать около 25 собак. Решить проблему бродячих животных в мэрии планируют в течение 4 лет.