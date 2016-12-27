Стая скворцов образовала удивительные узоры в небе над Израилем (фоторепортаж)

В небе неподалеку от города Беэр-Шева на юге Израиля сняли стаю перелетных скворцов, способных создавать удивительные узоры в синхронном непрерывном полете.

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Скорость полета скворцов во время таких маневров достигает 40 километров в час. Все движения происходят за сотые доли секунды. При этом скворцы не сталкиваются друг с другом, и у образуемых фигур нет никакой систематичности.

Напомним, ранее Reuters показал удивительные фото мигрирующих журавлей на остановке в Израиле.