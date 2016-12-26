Минэкологии планирует в 2017 году завершить реформу государственной экологической инспекции

12:35, 26 декабря 2016
Экология
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В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины планируют в 2017 году завершить реформу государственной экологической инспекции.

Остап Семерак / УНИАН

Министр экологии Остап Семерак заявил, что в реформированную Государственную природоохранную службу нужно набирать новых людей и не проводить переаттестацию, передает пресс-служба Минэкологии.

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"Завершение реформирования Государственной экологической инспекции – это урегулирование действенного инструмента, который должен качественно осуществлять контроль природоохранного законодательства. Я считаю, что нынешний институт власти, которым является Госэкоинспекция, тотально коррумпирован. Его вылечить невозможно. Поэтому мы предложили правительству Украины наше видение реформирования ее в новый природоохранный орган", - сказал Семерак в интервью "112 Украина".

Министр добавил, что будет предлагать Кабмину набрать к Государственной природоохранной службы новых людей.

"Это должны быть исключительно новые люди, которые получат новую мотивацию, новую подготовку, новую функцию", - сказал Семерак.

По словам министра, приоритеты, над которыми Минэкологии работало в 2016 году, удалось реализовать.

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Теги: #Минэкологии#Семерак