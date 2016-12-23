В Киеве защитники животных протестовали под психбольницей

Об этом сообщает ТСН.

Активисты недовольны тем, что уже 4 месяца ждут результатов психиатрической экспертизы Дмитрия Кияницы, которого они называют шкуродером.

Дело Кияницы рассматривается в суде уже больше, чем полгода. 30-летнего ІТшника сняли на видео, когда тот бил шлангом и прутом подвешенную на дереве кошку.

Читайте такжеПод Киевом браконьер застрелил племенного коня стоимостью 50 тысяч евро

Медики объясняют, что сроков не нарушали, экспертиза затянулась, ибо от суда просили дополнительных документов. Сегодня они пообещали передать результаты в суд в первых числах января.