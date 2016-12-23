В Киеве защитники животных протестовали под психбольницей
20:02, 23 декабря 2016Экология
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Сегодня группа зоозащитников прошла на территорию Киевской клиники имени Павлова, и пикетировала здесь Институт судебной психиатрии.
Киевская клиника имени Павлова / vi.ill.in.ua
Об этом сообщает ТСН.
Активисты недовольны тем, что уже 4 месяца ждут результатов психиатрической экспертизы Дмитрия Кияницы, которого они называют шкуродером.
Дело Кияницы рассматривается в суде уже больше, чем полгода. 30-летнего ІТшника сняли на видео, когда тот бил шлангом и прутом подвешенную на дереве кошку.
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Медики объясняют, что сроков не нарушали, экспертиза затянулась, ибо от суда просили дополнительных документов. Сегодня они пообещали передать результаты в суд в первых числах января.
Протесты в психбольнице: зоозащитники устроили пикет Института судебной психиатрии
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