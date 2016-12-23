Экологи выступают против строительства Каневской ГАЭС

Об этом сообщил на пресс-конференции журналистам глава подразделения Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Дмитрий Бучак.

Инициаторы кампании требуют, в частности, наложить мораторий на исполнение Программы и строительство Каневской ГАЭС, провести их комплексную оценку экономической целесообразности и воздействия на окружающую среду.

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Как отметил эколог Дмитрий Иванов, строительство Каневской ГАЭС негативно повлияет на биоразнообразие, водные экосистемы, ландшафты и геологическую среду.

“Эти работы предусматривают вырубку более двухсот тысяч деревьев на площади в тысячу гектаров, хотя площадь самой застройки Каневской ГАЭС составляет всего чуть более 230 гектаров”, – отметил Дмитрий Иванов.

“Никто не задумывается по поводу того, что же будет когда затопят территорию. Там настолько богатый животный мир, столько краснокнижных видов, их нужно детально изучить перед тем, как что-то там делать”, – сказала координатор природоохранной политики украинского представительства WWF Светлана Матус.

По ее словам, никто не учитывал и влияния строительства на качество воды.

“Речь идет о здоровье людей, которые живут ниже по Днепру и пользуются этой водой”, – отметила эколог.

В целом, по мнению экологов, одной из основных целей Всеукраинской гражданской кампании протеста должно стать создание широкой общественной инициативы, которая бы контролировала судьбу “Программы развития гидроэнергетики” и не допускала строительства ГАЭС без выполнения всех экологических требований.