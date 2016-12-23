В Тернополе разоблачили иностранца, торговавшего елками без маркировки и накладных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, вчера на центральном рынке патрульные полицейские обнаружили уроженца Азербайджана, который продавал елки без специальных чипов.

Именно благодаря этим чипам можно проверить, из какого лесничества их привезли.

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Документов на товар у мужчины тоже не было.

Патрульные вызвали экоинспекцию и следственно-оперативную группу для составления соответствующих материалов.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в Украине стартовала природоохранная акция "Новогодняя елка-2017".

В частности, предусматривается проведение профилактических мероприятий по охране хвойных насаждений от самовольных рубок, а также предотвращение продажи новогодних деревьев без соответствующих разрешительных документов.