В новом бюджете выделены средства на селекцию и воспроизводство водных биоресурсов

За такое решение Верховная Рада Украины проголосовала 21 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

"Последние три года средства на воссоздание и селекцию государством не выделялись, что негативно повлияло на отрасль. Поэтому 40 млн грн в госбюджете на перезапуск программ является критически важным для рыбного хозяйства", – отметил Председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив.

"Это будет способствовать повышению рыбопродуктивности водоемов общегосударственного значения, созданию мощной селекционно-племенной базы, росту объемов производства рыбной продукции и повышению уровня обеспечения населения отечественной рыбной продукцией", - убежден он.

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В Госрыбагентстве в свою очередь, обещают обеспечить прозрачную и понятную для общества процедуру тендерного отбора заводов, рыбопитомников и использования средств.

"Это работа на перспективу для гарантирования продовольственной безопасности государства, поэтому осуществлять основной комплекс работ должно именно государство. Тем более, рыбохозяйственная отрасль Украины имеет высокий потенциал для развития, в частности, большой фонд рыбохозяйственных водоемов и благоприятное географическое расположение страны", - добавил Ковалив.

Также в принятом бюджете на 2017 год предусмотрено дополнительное финансирование в размере 40 млн грн. на рыбный патруль. На эти средства Госрыбагентство сможет начать работу по закупке новой техники для тех областей, где уже объявлен конкурс на рыбных патрульных.

Напомним, по данным ученых Института рыбного хозяйства, основу промышленного запаса растительноядных видов рыб (основные объекты воспроизводства) составляют не более 3 возрастных групп. Поэтому отсутствие зарыбления в течение одного года снижает ожидаемое промышленное возврат на 13 %, а в течение 2-х смежных лет – уже на 35 %. Начиная с 2013 года, в государственном бюджете не было предусмотрено средств на программы зарыбления.