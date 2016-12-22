В бюджете-2017 предусмотрено дополнительное финансирование в размере 40 миллионов гривен на рыбный патруль

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.

"На эти средства мы сможем начать работу по закупке для тех областей, где уже объявлен конкурс на рыбных патрульных", – отметил председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив.

Согласно сообщению, в ноябре-декабре инспекторский состав рыбоохранного патруля начали формировать для 8 областей – Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Одесской и Харьковской.

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"Не менее актуальным остается вопрос финансирования и запуска рыбного патруля еще в 16 регионах Украины, – подчеркнул Ковалив. – Госрыбагентство продолжает активную работу по выделению еще 100 млн грн для приобретения минимально необходимой техники и запуска рыбоохранных патрулей во всех областях. Эта инвестиция является стратегически важной для государства. Без этого наладить эффективную борьбу с браконьерством – невозможно. Будем делать все необходимое и все, что от нас зависит".

Как напоминают в пресс-службе, для оснащения 26 территориальных управлений рыбоохранного патруля во всех регионах Украины необходимо 140 млн грн. Это предполагает приобретение необходимого минимума современных лодок и авто для результативной работы патруля.

16 июня начал работу пилотный проект рыбоохранного патруля на Киевщине, который продемонстрировал свою эффективность. За время работы патруль обнаружил правонарушения, нанесшие ущерб государству на сумму 1,2 млн грн. Масштабируя этот опыт на работу 26 управлений по всей Украине, в службе ожидают получить выявленные правонарушения на 90 млн грн. Фактически инвестиции в оснащение нового рыбоохранного патруля вернутся к государству менее чем за 2 года.

В рамках концепции реформирования рыбного хозяйства в сентябре 2016 г. Верховная Рада выделила 15 млн грн для оснащения Киевского рыбоохранного патруля современной техникой. Сейчас Госрыбагентство заканчивает тендерную процедуру закупки техники через систему ProZorro для Киевщины.