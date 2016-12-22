Минэкологии представило первый вариант стратегии обращения с отходами

«Украина впервые подготовила такой документ, который вырабатывает целостную государственную политику в обращении со всеми видами отходов… Стратегия нужна для инвесторов, которые хотели бы работать и инвестировать в экономику Украины. Это механизм имплементации европейских стандартов», - сказал он.

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По словам министра, документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие.

Разработанный проект стратегии должен стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере обращения с отходами.

По прогнозам Семерака, документ будет готов к официальному прохождению через министерства и другие центральные органы исполнительной власти не ранее, чем через 2 месяца. При этом министр отметил, что разработка стратегии идет по плану с соблюдением установленных сроков.

«Мы работали вместе с нашими международными партнерами 5-6 месяцев. Это очень сжатые сроки. Мы за 5-6 месяцев прошли первый этап и четко следуем плану», - сказал он.

Министр сообщил, что над созданием проекта документа работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития.

Присутствующая на пресс-конференции ведущий менеджер департамента энергоэффективности и изменений климата ЕБРР Елена Борисова добавила, что основным принципом, который заложен в основу представленной стратегии, является постепенный переход от механизма захоронения мусора к его сортировке с последующей переработкой. Согласно прогнозам экспертов ЕБРР, к 2022 году половина всех твердых бытовых отходов в Украине будет сортироваться, и уже к 2030 году этот показатель достигнет 90%.

«До 2030 года 90% бытовых отходов будут сортироваться. Это целевой показатель, который был определен на основании существующих практик и той ситуации, которая сложилась в Украине. Это нужно еще обсудить, но с точки зрения наших экспертов, это реалистично и обеспечивает выполнение необходимых экологических стандартов», - сказала Борисова.

По ее словам, раздельный принцип сортировки предусматривает установку двух разных видов контейнеров, предназначенных для сухих отходов и остальных видов мусора. Сухие отходы включают в себя те материалы, которые впоследствии могут быть переработаны - стекло, бумагу и т.д.

Борисова отметила, что стратегия также предусматривает введение принципа расширенной ответственности производителя. Согласно этому принципу, отечественные производители будут нести полную ответственность за дальнейший сбор и переработку своих упаковочных материалов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня текущего года Кабинет министров поручил Минэкологии и Минрегиону провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними. Инвентаризация свалок была необходима, поскольку органы исполнительной власти или местного самоуправления не владеют соответствующей информацией.

Следующим важным этапом государственной политики является разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которые должны быть подготовлены до конца этого года.