В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 120 килограмм (фото)

Об этом сообщается на странице WWF в Украине в Facebook.

"Браконьеры в Одесской области убили белугу длиной 1,8 м и весом 120 кг. Рыба относится к семейству осетровых, вид включен в Красную книгу МСОП - охранный статус "Виды на грани исчезновения", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что Государственная пограничная служба задержала гражданина Украины, подозреваемого в вылове. Размер компенсации за незаконное добывание икры определяется из расчета за 1 особь – 100 тыс. грн. В настоящее время расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ноябре этого года интернет взорвала фотография с 90-килограммовым сомом, которого застрелил киевский подводный охотник, что спровоцировало огромный скандал.