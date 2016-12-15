Эксперты рассказали, как отличить качественную рыбу на прилавке от ГМО

Яркое не всегда качественное

Как отмечают эксперты, слишком яркий и здоровый вид рыбы, как правило, является первым признаком обмана. В природе рыба редко бывает такого насыщенного розового цвета, как магазинная семга или форель.

"Мясо этой рыбы, выращенной естественным образом, - бледно-серо--розовое, невзрачное, - рассказывает член Ассоциации рыболовов Украины Сергей Приходько, технолог рыбного производства. - Достаточно вспомнить, какой была семга 20 лет назад. Яркий и насыщенный цвет, часто встречающийся сегодня на прилавках, - результат химической подкраски".

Например, в составе разрешенного законом красителя "Лосось" - смесь желтого и пунцового красителей. Выяснить, была ли окрашена рыба, которую вы собираетесь купить, поможет тщательный осмотр. Обычное "мясо" - неоднородное, в нем встречаются белые прожилки, жилы, в то время как у "химического" оно равномерно розовое.

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Другая опасность - рыба, выращенная "на гормонах". В современном производстве ее пичкают искусственными спецкормами так, что тушки разносит, как на дрожжах. Подозрение у покупателя должно вызвать чересчур мясистое тело и слишком короткие плавники - это свидетельствует о том, что рыба в питомнике даже не плавала, а лишь наращивала массу, "стоя" на одном месте.

В то же время недорогие пангасиус и тиляпия вредны даже в том случае, если их не касалась химия. Дело в том, что они едят мусор из канализации, а их лучший ужин - самые грязные отходы. Чтобы очистить тушки, врачи и технологи советуют вымачивать их в воде с добавлением ложки уксуса. После получасовой "ванны" рыбу можно сполоснуть под краном и готовить.

Коварное филе

Рыбное филе, как отмечают эксперты, обычно несет еще больше опасностей, чем целая тушка.

"Филе - мясо без кожи, плавников, жил и костей. От этих частей мясо избавляют не вручную, а промышленным способом, растворяя их кислотой или вимачивая в интенсификаторах созревания, размягчают ткани. Впрочем, так поступают не всегда: есть производства, где от тушек на конвейере отсекают среднюю часть, которая составляла позвоночник, после чего перемалывают и пускают в производство рыбного фарша, начинки для пирожков с рыбой и т. д.", - объясняет Приходько.

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Эксперты рассказывают, что на производство 1 кг рыбного филе идет от 1,9 до 3,2 кг рыбы. Кроме того, трудно узнать, кем была преобразованная в филе рыба при жизни - дорогим палтусом или дешевым минтаем. Такие подмены встречаются повсеместно: в прошлом году контролирующие службы проводили экспертизу филе морского окуня: содержимое четырех из пяти упаковок оказалось псевдоокунем и только один производитель не обманул потребителя.

Просроченную рыбу выдает запах

Еще один инструмент нечестных производителей: часто филе морозят из просроченной рыбы. Поэтому перед покупкой эксперты советуют принюхаться: не пахнет ли рыба нашатырем или аммиаком? Этими веществами часто "реанимируют" продукт второй свежести.

Кроме того, различаются и способы заморозки: многие компании используют жидкие хладагенты, например, с содержанием хлора. Разморозив рыбное филе, следует нажать на него рукой: если вытекает много воды, а мясо похоже на мокрую вату, значит, в производстве использовались влагоудерживающие добавки, как правило, это полифосфаты (Е452). На практике производители выдерживают рыбу в воде, а потом быстро переносят в полифосфаты - в итоге "внутренней" воды в таком филе - до 25-30%.

"Понимаю, что все ГОСТы, вредные добавки и эмульгаторы в голове не удержишь, как и все признаки качества рыбного продукта. Все же хочется предостеречь Вас от уловок, на которые идут дельцы в погоне за сиюминутной прибылью, подвергая опасности здоровье наших семей. И пока чиновники не будут добросовестно выполнять свои обязанности по контролю за качеством продуктов питания, до сих пор мы можем рассчитывать только на себя и свой опыт по выбору качественного товара, - говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. - Запомните, рыба бывает только свежей. Все остальное это рыбный продукт сомнительного качества. Рыба должна быть только высшего качества. Не может быть рыбный продукт, который призван быть полезным и нести здоровье человеку, еще какого-то другого качества и сорта! Рыбный продукт очень полезен для человеческого организма, но при условии, если он свежий. Некачественный рыбный продукт может быть смертельно опасен".