Минэкологии аннулировало 80% лицензий проверенных предприятий, работающих с опасными отходами

Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

«В целом за три месяца Минприроды проверило 50 из 294 зарегистрированных субъектов хозяйствования. Это – шестая часть. В 40 таких предприятий лицензии аннулированы. Это даже не 50%, а все 80%», - отметил Министр.

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Как пример он привел последние проверки Комиссии Минприроды в Николаевской области.

«С 5 по 9 декабря проводились плановые проверки соблюдения Лицензионных условий в сфере обращения с опасными отходами на Николаевщине. По результатам проверок 7 предприятий в 4-ох лицензии аннулированы и 3-ом предоставленные лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений», - рассказал Министр.

«Мы получаем невероятный сопротивление со стороны нечистого на руку бизнеса и давление на сотрудников Минприроды, которые касаются проверок лицензиатов...», - резюмировал Министр.