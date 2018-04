Ученые рассказали, как можно спасти Землю от перегрева

Свои выводы ученые из Гарвардского университета представили в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В связи с принятым Парижским соглашением в 2015 году, которое предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градусов, ученые предложили использовать светоотражающие сульфатные аэрозоли.

Большое количество частиц позволит охладить атмосферу Земли, как это происходит при сильных извержениях вулкана, и тем самым уменьшить выброс в атмосферу парниковых газов.

Исследователи подчеркивают, что даже если все возможные риски будут снижены до приемлемого уровня, аэрозоли не являются решением проблемы изменения климата.