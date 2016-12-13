Минэкологии намерено включить защиту окружающей среды в приоритеты работы Кабмина в 2017 году

Об этом сообщил в ходе круглого стола замглавы Минэкологии по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо.

"Задача, которую мы видим перед собой как министерство, - включить вопрос охраны природы и сохранения ее разнообразия в приоритеты правительства", - сказал он.

Кузьо отметил, что Минэкологии уже провело консультации с другими министерствами для того, чтобы включить данный вопрос в приоритеты.

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Он добавил, что Минэкологии планирует увеличить площадь природоохранных территорий и усилить работу по защите птиц.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии презентовало проект стратегии обращения с отходами, которая станет основой для разработки регуляторной базы в данной сфере.

Стратегия охватывает следующие виды отходов: твердые бытовые, строительные, опасные, промышленные, отходы сельского хозяйства, электрические и крупногабаритные отходы, - и состоит из следующих элементов: предотвращение увеличения отходов, повторное использование отходов, переработка, сжигание и в последнюю очередь - вывоз отходов на свалки.