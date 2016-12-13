Литва поможет Украине решать экологические проблемы

Литва и Украина договорились о сотрудничестве в защите окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов двух стран. Соответствующий документ подписали министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, передает пресс-служба Минэкологии.

Отмечается, что это первое соглашение между странами в природоохранной сфере, которое направлено на усиление сотрудничества в защите окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов двух стран.

Читайте такжеМинистр экологии пожаловался, что ни одна область не передала полной информации о свалках

«Данное Соглашение позволит укрепить прямые связи и углубить сотрудничество двух стран в природоохранной сфере. Перед нами одна цель, одни задачи - сохранить окружающую среду для будущих поколений. Кроме того, Литва имеет большой опыт внедрения экологического законодательства ЕС и его применение как бывшая страна-кандидат, а ныне - государство-член ЕС, который сегодня нашей стране очень нужен. И наши литовские коллеги выразили готовность помочь нам и в этом направлении», - отметил Остап Семерак.

В Минэкологии также подчеркнули, что сотрудничество будет способствовать решению глобальных и региональных экологических проблем.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов представило проект стратегии обращения с отходами, который станет основой для разработки регуляторной базы в данной сфере.

Стратегия охватывает следующие виды отходов: твердые бытовые, строительные, опасные, промышленные, отходы сельского хозяйства, электрические и крупногабаритные отходы.