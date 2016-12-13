На Днепропетровщине незаконные вырубки леса будут искать беспилотники

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

"С помощью небольшого самолета, который оснащен камерой видеонаблюдения, полиция может патрулировать территорию на расстоянии около 60 километров. Камера передает видеосигнал с модели на землю, где полицейский видит изображение в реальном времени и управляет полет летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления незаконных лесорубов, на место вырубки оперативно направляются автопатрули и конная полиция.

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По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области подполковника полиции Максима Тростникового, в преддверии новогодних праздников незаконная вырубка хвойных деревьев увеличивается.

"Чтобы ее прекратить, полиция Днепропетровщины проводит рейдовые мероприятия и отработки территории лесных насаждений. Наиболее эффективным подразделением органов внутренних дел по охране лесных насаждений являются наряды конной полиции. В этом году на помощь кавалерийскому взводу пришли сотрудники полка особого назначения "Днепр-1" с беспилотным летательным аппаратом".

Уже в первые дни патрулирования в Кировском лесхозе полицейские задержали подозреваемых в незаконной вырубке. У них изъяли спиленные елки и орудия преступления – пилы. По данному факту открыто уголовное производство.