Операция "Буффало" на Одесщине продолжается: в стаде буйволов-переселенцев родился первый детеныш

Об этом сообщается на странице Национального экологического центра Украины в Facebook.

"Операция "Буфало" продолжается успешно! В стаде буйволов из села Орловка Одесской области пополнение - родился буйволенок. И этот малыш - первый коренной представитель буйволиного племени в украинских придунайских плавнях. Чувствует себя новый обитатель прекрасно, что не может не радовать участников проекта", - говорится в сообщении.

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Как отмечают экологи, появление малыша означает, что в целом процесс акклиматизации буйволов к условиям проживания на своей новой родине проходит успешно.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года в регион дельты Дуная из Карпат было перевезено экспериментальное стадо из 14 буйволов.

Экологи отмечают, что водяные буйволы выполняют множество экологических функций и должны способствовать улучшению состояния пойменных экосистем дельты Дуная и Придунайских озер.

Данный проект реализуется одесской ОО "Центр региональных исследований" и Национальным экологическим центром Украины (НЭЦУ) в рамках программы "Climate Forum East II" (CFEII) при поддержке Европейского Союза, Австрийского агентства по развитию и Австрийского Красного Креста.