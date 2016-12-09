Под Киевом браконьер застрелил племенного коня стоимостью 50 тысяч евро

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, животное принадлежало 59-летней жительнице Киева.

Во время незаконной охоты 49-летний житель столицы из собственного зарегистрированного охотничьего ружья застрелил лошадь племенной породы.

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Полицейские изъяли у охотника оружие и тепловизор.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 160 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 3 лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

Полиция проводит досудебное расследование.

Ранее во Львовской области мужчина из огнестрельного оружия расстрелял табун лошадей.