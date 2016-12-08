Инвесторы из 10 стран прислали инженеров для изучения инфраструктуры зоны отчуждения - министр экологии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"Инвесторы из разных стран мира, работающие на рынке возобновляемой энергетики, активно интересуются перспективой инвестирования в зону отчуждения. По состоянию на сегодня имеем около 40 таких компаний. При этом около 10 из них уже прислали своих инженеров для детального изучения инфраструктурных возможностей зоны отчуждения", - рассказал Семерак.

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Он также добавил, что в зоне отчуждения остаются территории, которые люди полноценно не смогут использоваться еще длительное время, и именно они рассматриваются как потенциальные площади для строительства парка возобновляемой энергетики.

"На базе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения создана рабочая группа, которая работает над предложением по развитию возобновляемой энергетики в зоне отчуждения, в частности относительно предоставления земельных участков для объектов парка солнечной энергетики", - добавил министр.

В ходе встречи также была рассмотрена возможность создания совместной рабочей группы с участием представителей ЕБРР, Минприроды, Минэнергоугля, НЭК "Укрэнерго" и научных учреждений по выработке техническо-проектной документации под будущий парк возобновляемой энергетики.

Напомним, 29 ноября было завершено надвижение арки, накрывающей четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.