Кабмин одобрил концепцию госполитики в сфере изменения климата до 2030 года

Правительство поддержало и одобрило концепцию реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года, которая учитывает требования Парижского соглашения и будет способствовать реализации главных задач международной климатической политики в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Проектом концепции определены основания для разработки законодательных актов, стратегий и планов мероприятий для различных направлений государственной политики в сфере изменения климата.

"Это - первый национальный стратегический документ в сфере борьбы с изменением климата. Он учитывает основные положения Парижского соглашения, где Украина является полноправной стороной. Мы должны понимать, что на этом этапе важна политическая поддержка климатических целей, их интеграция в национальных региональных стратегических документов для повышения конкурентоспособности Украины в мире", - прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Министр отметил, что для выполнения условий Парижского соглашения, которое предусматривает, в первую очередь, борьбу с изменением климата, понадобится время и новые подходы.

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"Парижское климатическое соглашение сформировало структуру новой мировой климатической политики. Украина должна быть готова к выполнению взятых на себя обязательств. Это путь к новым возможностям и внедрение технологий для снижения выбросов парниковых газов, адаптации к последствиям изменения климата и соответственно постепенного перехода к низкоуглеродистому сценарию развития страны", - резюмировал Семерак.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон № 0105 "О ратификации Парижского соглашения" по борьбе с изменением климата.

Как известно, став стороной этого соглашения, Украина сама будет определять для себя обязательства по уровню выбросов парниковых газов с учетом ее социально-экономического развития и финансовых возможностей.