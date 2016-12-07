Reuters показало удивительные фото мигрирующих журавлей в Израиле (фоторепортаж)
12:59, 07 декабря 2016Экология
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Озеро Хула на севере Израиля является остановочным пунктом для сотен видов мигрирующих птиц.
Журавли на озере Хула / Фото REUTERS
Reuters показало удивительные фото мигрирующих журавлей, которые остановились отдохнуть на озере Хула в Израиле.
Орнитологический и природный парк на озере Хула на севере Израиля является пунктом отдыха для сотен видов птиц, мигрирующих между северным и южным полушариями в холодное время года.
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