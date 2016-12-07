Reuters показало удивительные фото мигрирующих журавлей в Израиле (фоторепортаж)

Reuters показало удивительные фото мигрирующих журавлей, которые остановились отдохнуть на озере Хула в Израиле.

Орнитологический и природный парк на озере Хула на севере Израиля является пунктом отдыха для сотен видов птиц, мигрирующих между северным и южным полушариями в холодное время года.