Reuters показало удивительные фото мигрирующих журавлей в Израиле (фоторепортаж)

12:59, 07 декабря 2016
Экология
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Озеро Хула на севере Израиля является остановочным пунктом для сотен видов мигрирующих птиц.

Журавли на озере Хула / Фото REUTERS

Reuters показало удивительные фото мигрирующих журавлей, которые остановились отдохнуть на озере Хула в Израиле.

Орнитологический и природный парк на озере Хула на севере Израиля является пунктом отдыха для сотен видов птиц, мигрирующих между северным и южным полушариями в холодное время года.

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Теги: #журавель