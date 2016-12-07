В Харьковской области создали первый в Украине экореестр

Как отметил глава фракции партии «Видродження» в областном совете, заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, этот экореестр первый в Украине и уникальный. Он позволит объединить и предоставить жителям области в режиме онлайн всю информацию о природных ресурсах региона. Он соберет данные о водных объектах, скважинах для добычи воды и полезных ископаемых, а также о местах расположения крупных плантаций деревьев твердых пород, требующих дополнительной охраны.

По его словам, экореестр – это единая геоинформационная система, на которой со временем будут отмечены все объекты, влияющие на окружающую среду, в том числе и опасные.

Он станет первой электронной базой, на основании которой можно будет эффективно планировать места расположения полигонов твердо-бытовых отходов, места сортировки промышленных отходов и их утилизации. Экореестр позволит следить за деятельностью всех предприятий, загрязняющих окружающую среду и поможет обязывать их платить в Фонд окружающей среды.

«Сохранение экологии – важнейшая задача для всего мира. Обеспокоенность вызывает незаконная вырубка деревьев, стихийные свалки, деятельность предприятий, которые загрязняя окружающую среду, не платят налоги. На сегодня в области зарегистрировано 24 тысячи экономически активных субъектов хозяйственной деятельности, а экологический налог платят только 4296. Таким образом экологический фонд Харьковской области недополучает от 40 до 120 млн грн в год. А эти средства могли бы быть потрачены на ряд природоохранных мероприятий, например, на строительство полигонов», – подчеркнул Владимир Скоробагач.

Отметим, что 14 апреля 2016 года депутатский корпус облсовета единогласно поддержал региональную экологическую стратегию. В ее рамках было создано КП «Региональный центр природных ресурсов и экологии», которому была поставлена задача разработать и предложить облсовету эффективный механизм пополнения областного фонда охраны окружающей среды за счет предприятий, которые загрязняют окружающую среду и не платят соответствующий налог. Экореестр стал новым проектом, который направлен на решение проблем и поставленной задачи по сохранению экологии области.